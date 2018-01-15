Андрей Ещенко: "В Кубке России нельзя расслаблять булки"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что команде будет не просто обыграть "Атлетик" и выйти в 1/8 финала Лигги Европы. По его словам, красно-белые будут стремиться победить во всех турнирах.

– Как пройти "Атлетик" в Лиге Европы?

– Это точно будет непросто. Мы с "Локомотивом" против "Атлетика" уже играли в Лиге Европы. Дома победили 2:1, но в Бильбао уступили, а заканчивали тот матч в меньшинстве.

Дома "Атлетик" всегда выглядит отлично. И не забудьте, что это испанская лига: все техничные, быстрые. И мне еще нравится, что "Атлетик" играет своими воспитанниками или басками. Надо побеждать в Москве, а там видно будет.

– "Спартаку" реально выиграть три трофея из трех?

– К этому надо стремиться. Конечно, хотелось бы. Тем более, у "Спартака" собран хороший коллектив, который в том сезоне выиграл чемпионат России, а в этом – Суперкубок. Из Кубка России все [остальные фавориты] повылетали, но нам все равно нельзя расслаблять булки. Не только с "Крыльями", со всеми "Спартаку" будет непросто. Надо выбросить все мысли о том, что мы чемпионы, что мы сильнее всех, и выходить на всех соперников с полным настроем. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Ещенко - здесь