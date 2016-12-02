Андрей Ещенко: "В "Химках" едва не дошло до драки с Калачевым"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Бизнес online" признался, что практически не следит за украинским чемпионатом, где играл за киевские "Динамо" и "Арсенал", а также "Днепр". Также футболист отметил, что с возрастом стал гораздо спокойнее, по крайней мере, на тренировках.

– Вы чуть ли не на первой тренировке в Киеве подрались с Клебером. Потом повторялись конфликты?

– Еще раньше, в "Химках", у меня была ссора с Калачевым. Еще чуть-чуть бы и пошли бы в драку. Тоже на тренировке было, начали спорить, в итоге словами все обошлось. С возрастом начал понимать, что на тренировках надо помнить о собственном здоровье, о безопасности партнеров. В играх уже летаешь, не думаешь об этом. Лишь бы по правилам действовать.

– За Украиной сейчас как-то продолжаете следить?

– Поверхностно. Вот, недавно смотрел "Атлетико" – "Реал", и трансляция шла на украинском канале. Раньше там был сильный чемпионат, игроки приезжали высокого уровня, полные трибуны в Одессе, в Запорожье. А сейчас люди практически не ходят.