Андрей Ещенко: "Удивился, что слова Карреры из раздевалки попали в прессу"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что у команды появились проблемы с психологией после того, как красно-белые упустили несколько побед на последних минутах. Футболист удивился, когда слова главного тренера Массимо Карреры после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) попали в прессу.

- Удивился, что слова Карреры из раздевалки попали в прессу, - сказал Ещенко. - Проблемы с психологией возникли, когда стали упускать победы на последних минутах. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Что Каррера сказал игрокам в раздевалке после матча с "Тосно"