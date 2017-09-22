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18:56 | Футбол — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Удивился, что слова Карреры из раздевалки попали в прессу"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что у команды появились проблемы с психологией после того, как красно-белые упустили несколько побед на последних минутах. Футболист удивился, когда слова главного тренера Массимо Карреры после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2)  попали в прессу.

- Удивился, что слова Карреры из раздевалки попали в прессу, - сказал Ещенко. - Проблемы с психологией возникли, когда стали упускать победы на последних минутах. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Что Каррера сказал игрокам в раздевалке после матча с "Тосно"

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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