Андрей Ещенко: "У "Спартака" много чего не получается"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что фолы не связаны с нервозностью. По его словам, красно-белые иногда предпочитают придержать мяч и не обострять.

- Не сказал бы, что у "Спартака" все получается, - сказал Ещенко в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас много чего не получается. Иногда мы не обостряем. Хорошо, что ведем 1:0, во втором тайме будет легче. Фолы? Они не связаны с нервозностью, это игровые моменты, тактические вещи.