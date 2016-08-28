22:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Спартаку" нужно реализовывать голевые моменты"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в перерыве матча 5-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что красно-белым необходимо лучше реализовывать голевые моменты. Игрок, получивший желтую карточку, сомневается, что предупреждение заставит его играть осторожнее.

- Возвращение в Махачкалу? Приятные ощущения, - сказал Ещенко в эфире телеканала "Наш футбол". - Некоторые поддерживают, некоторые освистывают, что нормально.

У "Анжи" были подходы к нашим воротам, но мы пытаемся сдерживать соперника. Мы тоже создавали опасность у ворот махачкалинцев. Нужно ее реализовывать.

Желтая карточка? Не думаю, что она заставит играть осторожнее.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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