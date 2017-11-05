Андрей Ещенко: "Спартак" устроили результаты матчей "Зенита" и ЦСКА"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 16-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:1) отметил, что после гола гости лишь пару раз дошли до чужих ворот. Футболист подчеркнул, что полностью восстановился от повреждения.

– Почему пропустили? Там вообще-то мяч вышел за боковую линию, я думал, что судья свистнет. Но не свистнули. Пошла банальная подача. И все, – сказал Ещенко. - Дальше игра складывалась по-другому. Соперник только оборонялся, пару раз дошел до наших ворот в первом тайме и пару раз во втором. У нас было преимущество и по владению, и по моментам. Забили только поздновато. Так бы счет еще крупнее был.

– Фернанду сегодня чуть ли не впервые штрафной низом пробил. Не удивились?

– Это у него нужно спросить. Тренировал, наверное.

– Трижды "Спартак" претендовал на пенальти...

– Надо разбирать моменты, смотреть. Судья не поставил. Но слава богу выиграли, теперь не будет разбирательств.

– Как ваше самочувствие после травмы?

– Все уже отлично. Полностью восстановился.

– За результатами конкурентов следили?

– Сказали, что "Зенит" сыграл вничью, ЦСКА – тоже.

– Все хорошо, устраивают результаты?

– Да! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"