Андрей Ещенко: "Спартак" победит "Локомотив" со счетом 2:0"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что его команда победит "Локомотив" в предстоящем матче 6-го тура РФПЛ. Игра "Спартак" – "Локомотив" состоится 11 сентября в 16:00 по московскому времени.
– Прогноз на матч - 2:0. В чью пользу? Понятно в чью. Забьют Зе Луиш и Промес, – приводит слова Ещенко официальный Instagram "Спартака". Сам футболист пропустит этот матч из-за дисквалификации.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
будет сверхрезультативная ничья 0:0)).
17:59
Гаттузо зол!
Локо 3:0 свиней вдует. Факт.
17:55
saxo48
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17:51
Вася-СвинопаС
Скорее всего разойдутся 1:1 причем в тоскливом, кислом стиле..без искры..
17:50
EVIL915
Угу! Как тока Промес зубы на полку положит, в смысле, костыли откинет после шведов - так и забьёт!
17:36
Букер
Промес не сыграет,поэтому минус один гол,для ЗеЛуиша нужно создавать по 5 100%-ых моментов,Локо не позволит и 2 создать,Локо свой дежурный забьет ( у Краснодара спросите кто у них может забить) Вывод: победа Локо 1:0.
17:35
EstMaza
Согласен. Или 2:1. Хотя у Локо забивать особо некому, но защита может дать сбой разок.
17:24
баламошка
Точно? Зуб даёшь? Ногу отпилишь, если не угадаешь? А то я копилку-хрюшку собираюсь разбить и поставить на 2:0.
17:21