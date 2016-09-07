Андрей Ещенко: "Спартак" победит "Локомотив" со счетом 2:0"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что его команда победит "Локомотив" в предстоящем матче 6-го тура РФПЛ. Игра "Спартак" – "Локомотив" состоится 11 сентября в 16:00 по московскому времени.

– Прогноз на матч - 2:0. В чью пользу? Понятно в чью. Забьют Зе Луиш и Промес, – приводит слова Ещенко официальный Instagram "Спартака". Сам футболист пропустит этот матч из-за дисквалификации.