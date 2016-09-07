17:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Спартак" победит "Локомотив" со счетом 2:0"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что его команда победит "Локомотив" в предстоящем матче 6-го тура РФПЛ. Игра "Спартак""Локомотив" состоится 11 сентября в 16:00 по московскому времени.

– Прогноз на матч - 2:0. В чью пользу? Понятно в чью. Забьют Зе Луиш и Промес, – приводит слова Ещенко официальный Instagram "Спартака". Сам футболист пропустит этот матч из-за дисквалификации.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

будет сверхрезультативная ничья 0:0)).

17:59

Гаттузо зол!

Локо 3:0 свиней вдует. Факт.

17:55

saxo48

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

17:51

Вася-СвинопаС

Скорее всего разойдутся 1:1 причем в тоскливом, кислом стиле..без искры..

17:50

EVIL915

Угу! Как тока Промес зубы на полку положит, в смысле, костыли откинет после шведов - так и забьёт!

17:36

Букер

Промес не сыграет,поэтому минус один гол,для ЗеЛуиша нужно создавать по 5 100%-ых моментов,Локо не позволит и 2 создать,Локо свой дежурный забьет ( у Краснодара спросите кто у них может забить) Вывод: победа Локо 1:0.

17:35

EstMaza

Согласен. Или 2:1. Хотя у Локо забивать особо некому, но защита может дать сбой разок.

17:24

баламошка

Точно? Зуб даёшь? Ногу отпилишь, если не угадаешь? А то я копилку-хрюшку собираюсь разбить и поставить на 2:0.

17:21

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