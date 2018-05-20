Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, подводя итоги сезона-2017/18, заявил, что красно-белые должны были играть в финале Кубка России и завоевать серебро в РФПЛ. Футболист также отметил яркий момент – матч клуба в Лиге чемпионов против "Ливерпуля".

"Спартак" в полуфинале Кубка России уступил "Тосно" со счетом 1:1, 4:5 – по пенальти. Сезон красно-белые завершили на третьем месте чемпионата России, набрав 56 очков.

– Мы обязаны были играть в финале Кубка России и брать серебро чемпионата, но ошибок футбол не прощает, – цитирует "Комсомольская правда – Иркутск" Ещенко. – Но есть и яркий момент в сезоне – это игра в Лиге чемпионов, где мы противостояли будущему финалисту турнира "Ливерпулю". Удалось выступить против одного из лучших игроков мира, египтянина Мохамеда Салаха. Думаю, он получит "Золотую бутсу" в этом году.

34-летний Ещенко в завершившемся сезоне за "Спартак" провел всего 34 игры и отличился четырьмя голевыми пасами.

Финал Лиги чемпионов, где встретятся "Реал"​ и "Ливерпуль", состоится 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени.

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