Андрей Ещенко: "Роберто Карлос знал, что он – крутой футболист, но не демонстрировал это"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Бизнес online" отметил, что ни у кого в "Анжи" не было проблем в общении с Роберто Карлосом. При этом он признал, что у Самюэля Это'О был особый статус в команде.

– В общении с Робертом Карлосом и Это’О чувствовалось, что оба – топ-звезды?

– Карлос вообще был очень простой в общении парень. Про наших таких говорят "Как с деревни". С Это’О в общении, может, немного это ощущалось: все-таки и внимание к нему повышенное, и премиальные он пробивал, напрямую общался с Сулейманом Керимовым. Камерунец относился к своей карьере иначе, чем Карлос. Тот знал, что он – крутой футболист, но не демонстрировал это.