Андрей Ещенко: "После поражения в Кубке от "Тосно" отходил три дня"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о настроении команды после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура РФПЛ.



- Насколько велико сейчас психологическое давление?



- Мы выиграли в Перми, поэтому настроение сейчас нормальное, тем более, что до встречи с "Ростовом" еще есть время. Или надо неделю сидеть на базе, готовиться к игре?



- В чем, на ваш взгляд, причины неудачной серии "Спартака" - три поражения подряд, включая полуфинал Кубка?



- Мы не забивали. Понятно, что с "Уралом" создали не так много моментов. А вот "Тосно" и "Ахматом" было много подходов к чужой штрафной.



- Так почему голы не давались?



- У всех так случается, что упускаешь свои шансы. До этого восемнадцать матчей подряд не уступали, и об этом никто не спрашивал.



- Были в вашей карьере неудачи сильнее, чем в Кубке с "Тосно"?



- Очень обидное поражение, хотя могли выиграть в дополнительное время.



- Долго отходили?



- Дня три точно.



- Команда его обсуждала?



- Кто мог встретились, пообщались. В такой ситуации нужно поменьше читать и смотреть телевидение, чтобы ничего не напоминало. А когда начинается тренировочный процесс, все мысли уже о следующем матче (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)