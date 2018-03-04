Андрей Ещенко: "Подкат Фернандеша? Желтая – сто процентов"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после первого тайма матча 21-го тура чемпината России против "Локомотива" оценил подкат Мануэла Фернандеша и отметил, что португалец заслужил желтую карточку.

– "Спартаку" удались первые минуты? Да, мы хотели агрессивно начать, но потом "Локо" стал опасно подходить к нашим воротам, опасно били со штрафныых, – сказал во флеш-интервью Ещенко. – Подкат Фернандеша? Желтая – сто процентов. Если бы Игнатьев не спас, вели бы 1:0.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак" //

Вилков правильно не удалил Фернандеша в матче "Локомотив" - "Спартак"