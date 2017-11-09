Андрей Ещенко: "Побеждает не Каррера или игроки, а команда"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что итальянские специалисты отличаются импульсивностью. По его словам, у каждого тренера есть чему поучиться.

– Андрей, вы играли во многих командах, под руководством разных тренеров. И о каждом, наверное, есть что вспомнить. От каждого, как правило, что-то можно было взять. И вот вы в 33 года стали чемпионом России со "Спартаком" с итальянцем Массимо Каррера. Он что-то открыл для вас новое в футболе?

– Вы все правильно сказали: у каждого тренера чему-то учишься, что-то берешь, высматриваешь. Думаю, что нет тренера, от которого ты что-то не узнал нового. Никакой информации… Ото всех специалистов что-то добавляешь понемногу, по чуть-чуть. Все это потом как бы переводишь на свой взгляд, на свое понимание футбола. И переосмысливаешь.

– Массимо Каррера – зарубежный специалист. Вы чувствуете разницу в стиле работы наших тренеров и иностранцев? Может быть в понимании футбола, в стиле и манере тренировок, поведения, отношения с игроками.

– Я уже работал с итальянским тренером – с Капелло в сборной страны. Итальянцы очень темпераментные… Даже не так. Импульсивные скорее. У них много эмоций. Они, когда обращаются к тебе, часто как бы просят, заводят игроков. Конечно, они прошли другую школу – итальянского футбола, поэтому работая с ними, ты по чуть-чуть узнаешь что-то новое. А может даже и не чуть-чуть, а больше. Разные тренеры встречались. Хиддинк, помнится, меня не вызывал в сборную, когда мне был 21 год, а позже – в 29 он пригласил в звездный состав "Анжи".

– Нет ли обиды у футболистов "Спартака" на то, что все лавры от победы в минувшем чемпионате достались главному тренеру Массимо Каррере? Ну, а футболисты, видимо, остались в тени…

– Странный вопрос… Чемпионами стали все мы. Побеждает не тренер или игроки, побеждает команда. У нас ни у кого даже мыслей не было, что кому-то досталось больше поздравлений или похвалы от болельщиков или прессы. Все были счастливы, все поздравляли друг друга. А уж говорить, что все лавры достались одному тренеру?..

