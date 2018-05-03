Андрей Ещенко: "Пилипчук? Пока без комментариев"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ушел от ответа на самый актуальный вопрос дня.

- Как отнеслись к заявлению Романа Пилипчука?

- Не будут ничего пока говорить по этому поводу.

- За "Локомотивом" следите?

- Последние два тура не смотрел.

- Удивили результаты?

- Ну а что, "Краснодар", плохая команда? "Ахмат" у них отнял одно очко, а у нас – три. Тоже хороший коллектив.

- Рассчитываете, что еще можете попасть в сборную на чемпионат мира?

- Уже, нет, конечно.

- Когда прекратили верить?

- Когда опубликовали расширенный список. Перед этим были сомнения, но я понимал, что не вызовут. Если бы хотели, сделали бы это раньше. А сейчас уже все, билеты в отпуск куплены. Зато на допинг проверяют постоянно - столько анализов сдал, что уже не знаю, куда и чего.

- Для себя находите объяснения, почему не приглашают, все-таки сезон проводите хороший.

- Нормальный. Но если не берут, значит, не нужен.

- Разговаривали с Черчесовым об этом?

- Именно про вызов – нет. А так да - просто общались.

- На матчи чемпионата мира не собираетесь?



- Народу сколько будет! Я и дома по телеку посмотрю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Роман Пилипчук: "После сезона ухожу из "Спартака" //

"Спартак" и Каррера: дальше без Пилипчука. Кто следующий? //

Почему Пилипчук не поблагодарил Карреру. Мнение Рабинера