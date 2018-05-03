Андрей Ещенко: "Пилипчук? Пока без комментариев"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ушел от ответа на самый актуальный вопрос дня.
- Как отнеслись к заявлению Романа Пилипчука?
- Не будут ничего пока говорить по этому поводу.
- За "Локомотивом" следите?
- Последние два тура не смотрел.
- Удивили результаты?
- Ну а что, "Краснодар", плохая команда? "Ахмат" у них отнял одно очко, а у нас – три. Тоже хороший коллектив.
- Рассчитываете, что еще можете попасть в сборную на чемпионат мира?
- Уже, нет, конечно.
- Когда прекратили верить?
- Когда опубликовали расширенный список. Перед этим были сомнения, но я понимал, что не вызовут. Если бы хотели, сделали бы это раньше. А сейчас уже все, билеты в отпуск куплены. Зато на допинг проверяют постоянно - столько анализов сдал, что уже не знаю, куда и чего.
- Для себя находите объяснения, почему не приглашают, все-таки сезон проводите хороший.
- Нормальный. Но если не берут, значит, не нужен.
- Разговаривали с Черчесовым об этом?
- Именно про вызов – нет. А так да - просто общались.
- На матчи чемпионата мира не собираетесь?
- Народу сколько будет! Я и дома по телеку посмотрю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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Юный Люцифер
Да оставьте вы команду в покое уже!!! Дайте футболистам и штабу нормально подкатовиться к играм с Ростовом и Динамо!!! Или вы теперь об этом Пилипчуке будете футболистов все две недели трясти!!! Надоели!!!!
21:03
Jean4
Ещенко пока еще не решил поддержать ли опг Ромашка или нет?
20:18