Андрей Ещенко: "Не просил "Локомотив" меня продать"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Бизнес online" подчеркнул, что причиной его ухода из "Локомотива" в "Анжи" был исключительно бизнес. Также он отметил порядочность Славена Билича, под руководством которого работал в Черкизово.

– Как и почему вы в итоге ушли из "Локомотива"?

– Да как обычно: две стороны договорились, переход состоялся. "Локомотив" получил за меня какие-то деньги, мне предложили в Махачкале улучшенные условия. Я не подходил к руководству с просьбой меня продать. Был звонок, мне сказали, что есть интерес со стороны "Анжи". Ответил, что надо общаться с "Локомотивом" в первую очередь.

Хотя если бы "Локо" повторил условия контракта "Анжи", то я бы, возможно, остался. Но они были готовы продать меня: я же пришел бесплатно, а ушел за деньги. Бизнес. Но никакого слива меня из клуба не было.

– Почему игроки обожают Славена Билича?

– Потому что он порядочный тренер и человек. Много общается с игроками, старается помочь. Мне вообще везло на тренеров – все были хорошие люди и по человеческим качествам, и по тренерским. Кроме, наверное, Владимира Бессонова в "Днепре" – с ним непонятно что было.

То, что у Билича не получилось в России, вряд ли произошло из-за его недооценки РФПЛ. Просто у нас довольно сложный чемпионат, тут многое может случиться, и не всегда зависит ситуация от тренера.