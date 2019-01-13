Андрей Ещенко: "Мне сказали про разрыв связки, когда я открыл глаза после операции"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал о состоянии своего здоровья после травмы.

Игрок не выходит на поле с 2 декабря, в тот день, играя против венского "Рапида", он порвал переднюю крестообразную связку. Сейчас защитник восстанавливается после операции, сделанной ему в Риме.

– Как ваше здоровье? От врачей "Спартака" слышал, что восстановление идет опережающими темпами, это действительно так?

– Я сам хочу вернуться как можно скорее. Это же была моя инициатива остаться в Италии после операции подольше, чтобы сразу же начать заниматься больным коленом. Мне пошли навстречу, оставили на 20 дней. Все это время находился в клинике.

– В декабре вы говорили, что на восстановление после разрыва крестообразной связки потребуется пять месяцев. Получается, вас ждать на поле в апреле?

– Да это на автомате говорится цифра в пять месяцев. По факту может быть меньше, а может – больше, все индивидуально. Мне одни говорят одно, другие – другое. Знаете, когда мне сказали про разрыв связки?

– Когда?

– Когда я открыл глаза после операции. Приехал в Италию, профессор посмотрел и говорит: по МРТ, вроде, у тебя "кресты". Но то, что ты приседаешь, двигаешь ногой, сгибаешь – так не бывает. Решили залезть с артроскопией. Мол, либо там ничего страшного, и они просто почистят, либо "кресты", и они все исправят. Я после наркоза проснулся, и меня "обрадовали".

– Здесь, в Дубае, вы занимаетесь восстановлением?

– Я набираю мышечную массу и занимаюсь эластичностью связок, работаем в тренажерном зале и бассейне.

– Но это же можно было делать и в Москве? Раньше травмированных на сборы не брали.

– Да, этим спокойно можно и на базе заниматься, но я хотел быть с командой. Сказал главному тренеру, он поддержал. Команда должна быть вместе, не важно травмирован ты или нет. Важны же не только тренировки, нужно находиться всем вместе, ходить на обед, ужин. Будут игры, где-то может понадобиться совет. (Александр Рогулев)

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