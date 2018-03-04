Андрей Ещенко: "Играть на крытых стадионах? А у нас они есть?"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 21-го тура против "Локомотива" (0:0) высказался против переноса матчей в города с теплым климатом. Также футболист отметил, что в дерби ему мешала не погода, а снег.

– Не так холодно было, только снег мешал, поле в принципе ровным было.

– Может, нужно проводить матчи на крытых аренах?

– А они у нас есть?

– Одна.

– Ну?

– Или переносить в теплые города?

– А болельщики в Москве что делать будут? Вы такие вопросы задаете... (Юлия ЯКОВЛЕВА)