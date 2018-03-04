Андрей Ещенко: "Играть на крытых стадионах? А у нас они есть?"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 21-го тура против "Локомотива" (0:0) высказался против переноса матчей в города с теплым климатом. Также футболист отметил, что в дерби ему мешала не погода, а снег.
– Не так холодно было, только снег мешал, поле в принципе ровным было.
– Может, нужно проводить матчи на крытых аренах?
– А они у нас есть?
– Одна.
– Ну?
– Или переносить в теплые города?
– А болельщики в Москве что делать будут? Вы такие вопросы задаете... (Юлия ЯКОВЛЕВА)
biggp1
хряк,мне жаль твою бабушку
20:13 4 марта
Доктор_Хряк
Молодец Андрей! Я ещё добавлю, что только одной команде построили крышу за 1.5 миллиарда евро Бабушкиных пенсий.
19:42 4 марта