Андрей Ещенко: "Игра с "Крыльями Советов" показала, что "Спартак" идет на поправку"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода нового главного тренера Олега Кононова. Он отмечает улучшение в качестве игры красно-белых.

– Первая игра с "Крыльями" показала, что идем на поправку, – цитирует официальный сайт "Спартака" Ещенко. – Результат добыли положительный, игру показали атакующую. Контроль мяча, быстрые комбинационные атаки – все было при нас.

– А когда проигрывали самарцам 0:1, сохранялась уверенность, что все в итоге закончится хорошо?

– Впереди был еще весь второй тайм. Мы гнули свою линию и, по сути, за две минуты выиграли матч. Потом соперник стал раскрываться, нам стало проще, забили третий гол. Жаль, с "Рапидом" закрепить успех не получилось… Очень неприятное поражение.

– Как изменился тренировочный процесс при новом тренере?

– Стремимся больше держать мяч, играть в короткий и средний пас, прессинговать там же, где потеряли мяч. В принципе, мы и раньше так работали, но сейчас делаем на этом больший акцент. Плюс в тренировках стало больше интенсивности, работаем с меньшими паузами.

– Со сменой тактики стало понятнее, какой футбол хотят видеть тренеры от команды?

– С "Крыльями" и "Рапидом" мы играли по схеме 4-4-2. Так и надо действовать с подобными командами, чтобы оказывать больше давления и прессинговать на чужой половине. Другое дело, что результат получился разный. Но шансы в Лиге Европы еще есть. В гости к "Вильярреалу" отправимся за победой.