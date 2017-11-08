15:01 | Футбол — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Хотелось бы закончить карьеру в "Спартаке"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что он не мог отказаться от предложения красно-белых. По его словам, московский клуб дважды пытался подписать с ним контракт.

– Когда вы пришли в "Спартак" свободным агентом, возник вопрос: Ещенко уже за 30, поможет ли он? Почему этот игрок? Как же все-таки вы оказались в "Спартаке"?

– Тут нет ничего странного или случайного. Меня хотели видеть в составе "Спартака" еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.

– Как долго вы готовы играть в "Спартаке" на самом высоком уровне?

– Так-то сложно сказать: что у тебя будет завтра, через два или три года. Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в "Спартаке". Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба.

 

 

Дополнительная информация

https://bobsoccer.ru/user/16287/blog/?item=421016

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sakusda

Единственный человек,которого позвали в Спартак дважды!

15:19

Serenky25

Сплюнь. Не дай бог сломают. Итак бегать не кому на флангах.

15:10

alex-ls

Все в твоих ногах, будешь также бегать и на следующий год останешься, в крайнем случае на подмене всегда пригодишься

15:09

баламошка

Андрюха, спасибо тебе за всё! Ждём в Спартаке-3.-----------------народный эксперт баламошка, дворецкий князя Фули Таврического.

15:06