Андрей Ещенко: "Хотелось бы закончить карьеру в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что он не мог отказаться от предложения красно-белых. По его словам, московский клуб дважды пытался подписать с ним контракт.

– Когда вы пришли в "Спартак" свободным агентом, возник вопрос: Ещенко уже за 30, поможет ли он? Почему этот игрок? Как же все-таки вы оказались в "Спартаке"?

– Тут нет ничего странного или случайного. Меня хотели видеть в составе "Спартака" еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.

– Как долго вы готовы играть в "Спартаке" на самом высоком уровне?

– Так-то сложно сказать: что у тебя будет завтра, через два или три года. Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в "Спартаке". Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба.