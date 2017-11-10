Андрей Ещенко: "Хотелось бы попробовать себя в Англии"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что сложный график команды вносит коррективы в тренировочный процесс. По его словам, в Европе многие команды проводят по 50 матчей за сезон.

– От футболистов можно часто слышать: лучше чаще играть, чем только тренироваться. У "Спартака" в сравнении с минувшим сезоном появились игры в Лиге чемпионов, то есть посередине недели. Плюс команда продолжает участие в Кубке страны. Календарь непростой. Насколько усложнение графика игр, частота матчей сказывается на команде?

– Когда есть обойма игроков, а сломанных футболистов не так много – то этот ритм жизни совершенно нормальный. Недельный цикл подготовки – это одно. Если же игр становится больше, то несколько меняется и характер тренировок: идет больше упражнений на восстановление. Понятно, что когда ты выходишь на одну игру в неделе, то ты свеж и бодр, хорошо подготовлен со всех точек зрения: и физически, и психологически. С другой стороны, когда ты входишь в иной недельный ритм, с большим числом матчей, то постепенно все тоже становится на свои места. Выдерживаешь и этот график.

– В конце концов – это цикл сильных команд.

– Конечно. В Европе все так играют. По сорок-пятьдесят матчей за сезон. Тут и сборная, и различные кубки. И я не думаю, что они это выдерживают, потому что сильнее нас физически.

– Недавно вы сказали, напоминает вам один из болельщиков, что если бы вы меньше ошибались, то играли бы в одном из топ-клубов Европы. А в каком конкретном топ-клубе вам хотелось бы играть?

– Поскольку я атакующий крайний защитник, мне бы хотелось попробовать себя в Англии. Думаю, что мне подходит и тамошний стиль игры. Силовой, быстрый, с использованием флангов. Хотя в Германии, где на матчи приходит очень большое количество зрителей, тоже интересно.