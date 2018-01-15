Андрей Ещенко: "Хотел бы завершить карьеру в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что хотел бы завершить карьеру в красно-белом клубе. По его словам, поддерживать форму в 33 года ему помогает правильное питание.

– Этой зимой вы продлили контракт со "Спартаком". Как к этому пришли?

– В ноябре-декабре достигли предварительной договоренности, потом я уехал отдыхать. Перед самым Новым годом согласовали уже все детали. И я, и клуб были заинтересованы в том, чтобы я спокойно готовился ко второй части сезона.

– Писали, что вы могли вернуться в "Локомотив".

– Как, если у меня действовал контракт со "Спартаком"? Да и смысл мне уходить, если я играл все матчи?

– В начале февраля вам исполнится 34. Можете ли завершить карьеру в "Спартаке"?

– Конечно, хотелось бы. Смотря когда! Если будет достаточно сил, собираюсь показывать тот уровень, который нужен команде.

– Как держите себя в форме?

– Первый фактор – природные данные. Второй – правильное питание, режим, нужные физические упражнения. А главный восстановитель – сон.

Еще раньше я не думал, что питание так влияет на организм. А оказывается, еще как! Не просто так у "Спартака" есть диетологи и нутриционист. Раньше я постоянно ел жареное, наедался сразу и мясом, и рыбой. Сейчас у нас рациональное питание. В меню – только рыба или, допустим, только курица. Отварная или на пару. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Ещенко - здесь