Андрей Ещенко: "Для "Спартака" матч с "Локомотивом" - один из важнейших"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что красно-белые постараются показать достойный футбол. Футболист также добавил, что его команда намерена заработать три очка.

– В "Локомотиве" заявили, что матч со "Спартаком" важный, но не решающий. Как можно охарактеризовать эту игру для "Спартака"?

– Конечно, он важен для нас с точки зрения турнирной таблицы. Если выиграем, то сократим отставание. Плюс это московское дерби. Для нас это один из важнейших матчей.

– В первом круге вы проиграли. В чем "Локомотив" превзошел вашу команду?

– Мы спокойно вели 2:0 и если бы не удаление, такого итогового счета не было бы. В Суперкубке мы тоже создали много моментов. Мы хорошо провели два матча с "Локомотивом", но в чемпионате повлияло удаление.

– Как оцените нынешний "Локомотив" и как ему противостоять?

– Это хорошая команда, которая идет на первом места. Хорошо выступает в Лиге Европы. У нас тоже есть свои плюсы. Постараемся показать достойный футбол и заработать три очка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.