Андрей Ещенко: "Чемпионат Испании для Промеса - самое оно"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" прокомментировал возможный переход одноклубника Квинси Промеса в "Севилью".

- Возможная потеря Промеса станет большим ударом для "Спартака"?

- Конечно. Но это нормальная ситуация. Человек хочет попробовать себя в сильном европейском чемпионате.

В такой ситуации неправильно его удерживать. Он будет расти как футболист. Квинси отдал четыре года "Спартаку", помог нам выиграть столько титулов. Его мнение надо уважать.

- "Севилья" и испанский чемпионат в целом подходят ему?

- Чемпионат Испании для Квинси - самое оно. Хотя ему и Италия подошла бы. Но в Италии защитники действуют более организованно. В Испании больше атакуют, отдают пространства. Все-таки Примера ему больше подойдет.

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