Андрей Ещенко: "Было неприятно оказаться в молодежной команде в 34 года"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как ему довелось поиграть в дубле. Он был отправлен туда вместе с Денисом Глушаковым предыдущим главным тренером Массимо Каррерой.

– Осенью вы провели несколько матчей за дубль. Каково было оказаться в молодежной команде в 34 года?

– Зная всю правду, конечно, было неприятно. Ну, а в целом старался честно выполнять задания тренера. Играл и слева, и справа, и в центре обороны.

– У многих ли молодых ребят увидели большое будущее в футболе?

– Есть талантливые пацаны. Больше всего мне понравилась группа атаки. Ребята на глазах прибавляли на тренировках, добавили в уверенности. Если продолжат в том же духе, их ждет хорошее будущее.

– Играющими тренерами себя с Глушаковым не ощущали?

– Нет. Просто активно подсказывали пацанам и поддерживали тренеров – помогали донести до команды их требования.

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