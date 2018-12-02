Андрей Ещенко: "Болельщики почему-то считают, что знают о происходящем в команде лучше, чем игроки"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью пресс-службе красно-белых рассказал о доверии нового главного тренера Олега Кононова к ветеранам команды. Он считает, что ветераны "Спартака" способны доказать свою состоятельность.

– Кононов делает отсылки к футболу времен Бескова и Романцева. Но некоторые болельщики считают, что "частить" с этим не стоит.

– А что в этом плохого? Знать историю клуба, его великих игроков и тренеров действительно важно. Так что все правильно тренер делает. В хорошем смысле слова пропаганда лишней не будет.

– После первой победы Олег Георгиевич заявил, что намерен делать ставку на опытных россиян, к которым вы тоже относитесь. Эти слова воодушевили?

– Конечно, приятно, что тренер нам доверяет. Другое дело, что это доверие нужно оправдывать каждый день. Доказывать на тренировках свою способность быть в старте.

– Что можете сказать болельщикам, которые списывают ветеранов со счетов?

– А кто конкретно и кого списывает? У каждого свое мнение. Если будет результат, то и критики изменят свое отношение.

Некоторые болельщики почему-то считают, что знают о происходящем в команде лучше, чем футболисты. И на основании слухов позволяют себе всякие выкрики, оскорбления. Но ведь ни один из них не был внутри коллектива! Как они могут о чем-то судить? Впрочем, повторяю: будет результат – будет и другое отношение. Уверен в этом.

Андрей Ещенко: "За что благодарить болельщиков? За оскорбления?" //

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