Андрей Ещенко: "Бардак в "Спартаке" начался, когда поменялась схема игры"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал, когда и по какой причине у красно-белых начались проблемы. По его мнению, бардак начался, когда поменялась схема игры.

– Вы сказали – в начале сезона начался бардак. Когда это произошло?

– Когда поменялась схема. Мы начали думать по-другому, не знали, во что нам надо играть. Мы же добились чемпионства с одной схемой, а тут ее начали менять на другую. Защитникам говорят: вам нельзя подключаться к атаке. Как такое вообще возможно в такой команде как "Спартак"?

– Вам стали запрещать подключаться к атаке, когда в команду пришел Рианчо?

– Да. Говорил: добежал до центральной линии, а дальше другие пусть обыгрывают один в один и забивают. Нет, в целом, такое вполне может быть. Но мы же – "Спартак"! В чемпионате России против нас половина команд играет как какой-нибудь "Оренбург", сидя в обороне по 11 человек. И что, надо один в один всю команду обыгрывать? Это же невозможно.

Против таких команд нужно играть в атаке. Вспомните чемпионский сезон, как мы всех дожимали в концовках. Понятно, что в таком случае появляются зоны, соперник проводит контратаки. Но мы же для болельщиков играем. Нужно было сохранять то, во что мы играли в чемпионский сезон, а не ломать игру, приносившую результат.

– Как это объясняли тренеры?

– Такое видение тренера. Они приняли это решение, вот и все. Хорошо еще, что мы со "стандартов" забивали, какое-то время это приносило очки. Рано или поздно это должно было вылиться в кризис, и он начался после поражения от "Терека". А дальше понеслось, но нас уже в команде не было – случилась эта история с "лайками". (Александр Рогулев)

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