06:36 | Футбол — РПЛ

Андрей Червиченко: "В случае неудачи в матче с "Ростовом" дни Карреры в "Спартаке" будут сочтены"

Обсудить
0

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко перед матчем 9-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что в случае поражения тренер красно-белых Массимо Каррера​ будет уволен. 

– Если "Ростов" под руководством Карпина обыграет "Спартак", это будет серьезная оплеуха, – цитируют "Известия" Червиченко. – Думаю, в случае неудачи в грядущем туре дни Карреры на тренерском мостике красно-белых будут сочтены. В целом, "Спартак" не кажется фаворитом предстоящего матча. "Ростов" выглядит более сыгранной, мобильной и быстрой командой. А в стане москвичей выделяются только персоналии, которые могут сделать гол из ничего. Поэтому если "Спартак" и выиграет, то с минимумом забитых мячей.

Дополнительная информация

https://iz.ru/793822/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/vstrechi-s-byvshimi

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...