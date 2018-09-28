Андрей Червиченко: "В случае неудачи в матче с "Ростовом" дни Карреры в "Спартаке" будут сочтены"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко перед матчем 9-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что в случае поражения тренер красно-белых Массимо Каррера​ будет уволен.

– Если "Ростов" под руководством Карпина обыграет "Спартак", это будет серьезная оплеуха, – цитируют "Известия" Червиченко. – Думаю, в случае неудачи в грядущем туре дни Карреры на тренерском мостике красно-белых будут сочтены. В целом, "Спартак" не кажется фаворитом предстоящего матча. "Ростов" выглядит более сыгранной, мобильной и быстрой командой. А в стане москвичей выделяются только персоналии, которые могут сделать гол из ничего. Поэтому если "Спартак" и выиграет, то с минимумом забитых мячей.