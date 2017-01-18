Андрей Червиченко: "Луиз Адриану – не лучший трансфер для "Спартака"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко скептически относится к переходу бразильца Луиза Адриану в московский клуб. По его словам, экс-форвард "Милана" не является игроком топ-уровня.
– Откровенно говоря, мне Луиз Адриану не нравится, – приводят "Известия" слова Червиченко. – Это напоминает историю с бывшим форвардом "Спартака" Лукасом Барриосом. Раньше он что-то мог – забивал, стоил хороших денег, а потом стал играть все хуже и в итоге ничего выдающегося в составе красно-белых так и не показал. Результаты Адриану не говорят о том, что он игрок экстра-класса. За последние полтора сезона в "Милане" он редко выделялся результативными действиями. Если бы Адриано действительно был топ-нападающим, то Мирча Луческу, хорошо знакомый с ним по работе в "Шахтере", наверняка бы забрал его к себе в "Зенит". Но мы ни разу не слышали, чтобы тренер петербуржцев проявлял интерес к этому футболисту. Этот факт и ряд других моментов подсказывают мне, что переход Адриану – не лучший трансфер для "Спартака". Тот же Александр Самедов, на мой взгляд, более полезное приобретение.
Gulj
Сам Спартак отстой, уже много лет,и народной командой из Москвы никак не может быть,за Москву простой народ не болеет
04:01