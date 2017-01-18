Андрей Червиченко: "Луиз Адриану – не лучший трансфер для "Спартака"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко скептически относится к переходу бразильца Луиза Адриану в московский клуб. По его словам, экс-форвард "Милана" не является игроком топ-уровня.

– Откровенно говоря, мне Луиз Адриану не нравится, – приводят "Известия" слова Червиченко. – Это напоминает историю с бывшим форвардом "Спартака" Лукасом Барриосом. Раньше он что-то мог – забивал, стоил хороших денег, а потом стал играть все хуже и в итоге ничего выдающегося в составе красно-белых так и не показал. Результаты Адриану не говорят о том, что он игрок экстра-класса. За последние полтора сезона в "Милане" он редко выделялся результативными действиями. Если бы Адриано действительно был топ-нападающим, то Мирча Луческу, хорошо знакомый с ним по работе в "Шахтере", наверняка бы забрал его к себе в "Зенит". Но мы ни разу не слышали, чтобы тренер петербуржцев проявлял интерес к этому футболисту. Этот факт и ряд других моментов подсказывают мне, что переход Адриану – не лучший трансфер для "Спартака". Тот же Александр Самедов, на мой взгляд, более полезное приобретение.