Андрей Чернышов: "Даже моя собака не может смотреть на игру "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов на своей странице в Фэйсбуке после поражения красно-белых от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России опубликовал фотографию собаки. На снимке пес изображен, отвернувшимся от телевизора и смотрящим в стену.

"Даже моя собака не может смотреть на игру "Спартака", - говорится в подписи Чернышова к фотографии.

Отметим, что для "Спартака" это поражение стало третьим за девять дней. В чемпионате красно-белые уступили "Уралу" (1:2) и "Ахмату" (1:3), а в полуфинале Кубка России проиграли "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти). По информации "СЭ", главный тренер команды Массимо Каррера может быть уволен, если "Спартак" не выйдет в Лигу чемпионов.

За три тура до конца чемпионата команда итальянского специалиста занимает третье место, набрав 50 очков. Эта позиция позволяет выступить в главном еврокубковом турнире, начиная с третьего квалификационного раунда.

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