Андрей Чернышов: "Даже моя собака не может смотреть на игру "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов на своей странице в Фэйсбуке после поражения красно-белых от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России опубликовал фотографию собаки. На снимке пес изображен, отвернувшимся от телевизора и смотрящим в стену.
"Даже моя собака не может смотреть на игру "Спартака", - говорится в подписи Чернышова к фотографии.
Отметим, что для "Спартака" это поражение стало третьим за девять дней. В чемпионате красно-белые уступили "Уралу" (1:2) и "Ахмату" (1:3), а в полуфинале Кубка России проиграли "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти). По информации "СЭ", главный тренер команды Массимо Каррера может быть уволен, если "Спартак" не выйдет в Лигу чемпионов.
За три тура до конца чемпионата команда итальянского специалиста занимает третье место, набрав 50 очков. Эта позиция позволяет выступить в главном еврокубковом турнире, начиная с третьего квалификационного раунда.
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zenitoman
Следующим, кто унизит мяско будет Евсеев, потом Валера)))))
11:23
rw777
Реально, обидно!!! Чернышов пёс, кто ты такой, чтобы голос подавать? Я помню Спартак 2003 под твоим руководством. Так что сиди в своей мусорской конуре и не пукай.
11:15
Levbereg
Собака с Андреем в шахматы играет? Какой счет по партиям? ))) А если серьезно, когда все лидеры были за сезон в лазарете, ожидать иного и не стоило. По физике СМ сдох кроме отдельных игроков. Вроде Зобнин начал разыгрываться. А так Промес, Комбаров, Глушаков, Самедов- на серьезном спаде.
10:46
Igrok Igorek
Это скорее минус ее хозяину)))
10:28
Критик
Собака сьела товар
10:19