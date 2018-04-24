09:48 | Футбол — РФПЛ

Андрей Чернышов: "Даже моя собака не может смотреть на игру "Спартака"

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Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов на своей странице в Фэйсбуке после поражения красно-белых от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России опубликовал фотографию собаки. На снимке пес изображен, отвернувшимся от телевизора и смотрящим в стену.

"Даже моя собака не может смотреть на игру "Спартака", - говорится в подписи Чернышова к фотографии.

Отметим, что для "Спартака" это поражение стало третьим за девять дней. В чемпионате красно-белые уступили "Уралу" (1:2) и "Ахмату" (1:3), а в полуфинале Кубка России проиграли "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти). По информации "СЭ", главный тренер команды Массимо Каррера может быть уволен, если "Спартак" не выйдет в Лигу чемпионов.

За три тура до конца чемпионата команда итальянского специалиста занимает третье место, набрав 50 очков. Эта позиция позволяет выступить в главном еврокубковом турнире, начиная с третьего квалификационного раунда.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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zenitoman

Следующим, кто унизит мяско будет Евсеев, потом Валера)))))

11:23

rw777

Реально, обидно!!! Чернышов пёс, кто ты такой, чтобы голос подавать? Я помню Спартак 2003 под твоим руководством. Так что сиди в своей мусорской конуре и не пукай.

11:15

Levbereg

Собака с Андреем в шахматы играет? Какой счет по партиям? ))) А если серьезно, когда все лидеры были за сезон в лазарете, ожидать иного и не стоило. По физике СМ сдох кроме отдельных игроков. Вроде Зобнин начал разыгрываться. А так Промес, Комбаров, Глушаков, Самедов- на серьезном спаде.

10:46

Igrok Igorek

Это скорее минус ее хозяину)))

10:28

Критик

Собака сьела товар

10:19

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