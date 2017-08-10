20:12 | Футбол — РФПЛ

Андрей Бутенко: "Выпад Муравьева в адрес арбитров нарушает взаимоуважение в футболе"

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Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко считает неприемлемым поведение генерального директора "Динамо" Евгения Муравьева и главного тренера "Урала" Александра Тарханова, которые подвергли критике действия арбитров. По его словам, их поступки нарушают взаимопонимание и взаимоуважение в футболе.

- Такие неприятные выпады, как со стороны Тарханова в адрес Николаева или со стороны Муравьева, не то что не красят футбол, они нарушают взаимопонимание, взаимоуважение, которое мы все пытаемся укреплять ради радости от самого футбола и возможности, чтобы наш футбол рос, - цитирует "Р-Спорт" Бутенко. - Я ни в коем случае не собираюсь обелять или оправдывать арбитров. Ошибки присутствуют. Иногда становится обидно, что достаточно явный эпизод арбитром трактуется по-другому. Но над причинно-следственными связями ошибок и результатами, естественно, руководители судейского корпуса работают. Мы тоже переживаем по этому поводу. Мы не хотим никаких нарушений и ошибок, мы стремимся к идеалу в футбольном сообществе.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20170810/1124079716.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Платошкин Андрей

Ну, конечно, это Урал и Динамо. Вот если бы великие ЦСКА, Спартак или Зенит, то все было бы нормально!

20:54

Платошкин Андрей

Одним позволяется многое, а другим... Помнится в прошлом сезоне Гинер про переворачивающийся гроб Иванова говорил, и ничего. А сейчас критика справедливая.

20:53

баламошка

Муравьёв - мусорный клоун. После отскока в матче со Спартаком пенты чуть не о чемпионстве разорались!)) Бугага) Клоуны) Как оно таперича?) То ли ещё будет ...

20:22