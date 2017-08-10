Андрей Бутенко: "Выпад Муравьева в адрес арбитров нарушает взаимоуважение в футболе"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко считает неприемлемым поведение генерального директора "Динамо" Евгения Муравьева и главного тренера "Урала" Александра Тарханова, которые подвергли критике действия арбитров. По его словам, их поступки нарушают взаимопонимание и взаимоуважение в футболе.

- Такие неприятные выпады, как со стороны Тарханова в адрес Николаева или со стороны Муравьева, не то что не красят футбол, они нарушают взаимопонимание, взаимоуважение, которое мы все пытаемся укреплять ради радости от самого футбола и возможности, чтобы наш футбол рос, - цитирует "Р-Спорт" Бутенко. - Я ни в коем случае не собираюсь обелять или оправдывать арбитров. Ошибки присутствуют. Иногда становится обидно, что достаточно явный эпизод арбитром трактуется по-другому. Но над причинно-следственными связями ошибок и результатами, естественно, руководители судейского корпуса работают. Мы тоже переживаем по этому поводу. Мы не хотим никаких нарушений и ошибок, мы стремимся к идеалу в футбольном сообществе.