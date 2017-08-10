Андрей Бутенко: "Все забывают об ошибках футболистов, гаденыш всегда только арбитр"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко считает, что командам необходимо больше думать о своей игре, а не о работе арбитров. По его словам, некоторые руководители забывают об ошибках своих футболистов.

- Предположим, что арбитр назначил пенальти на первой минуте матча, - цитирует "Р-Спорт" Бутенко. - Остальные 89 минут проигрывающая команда что делала? Она сразу начинает ссылаться: "Арбитр нам голову отвинтил, сломал нас психологически". И так, матч закончился 0:1, а судья сломал игру на первой минуте, получается. А кто не реализовывает выходы один на один и другие опасные моменты? Разве судья виноват? Все почему-то забывают об ошибках нападающих и других игроков. Все равно гаденыш по итогам матча только арбитр.