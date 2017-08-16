15:48 | Футбол — РФПЛ

Андрей Бутенко: "В матче "Зенит" - "Ахмат" Федотов ошибался в обе стороны"


Председатель Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко неудовлетворительно оценил работу Игоря Федотова в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит""Ахмат" (4:0). Бутенко подчеркнул, что арбитр ошибался в обе стороны.

– Судьба Федотова мне неведома, поскольку ее не решает наша контрольно-квалификационная комиссия, – сообщил Бутенко. – Его действия признаны ошибочными как в одну, так и в другую сторону – допущены серьезные огрехи. Оценка инспектора подтверждается. О том, в какой лиге он будет работать, вам сообщат в департаменте судейства и инспектирования, в котором этим занимаются на основании положения. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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