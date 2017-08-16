Андрей Бутенко: "В матче "Зенит" - "Ахмат" Федотов ошибался в обе стороны"

Председатель Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко неудовлетворительно оценил работу Игоря Федотова в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" (4:0). Бутенко подчеркнул, что арбитр ошибался в обе стороны.

– Судьба Федотова мне неведома, поскольку ее не решает наша контрольно-квалификационная комиссия, – сообщил Бутенко. – Его действия признаны ошибочными как в одну, так и в другую сторону – допущены серьезные огрехи. Оценка инспектора подтверждается. О том, в какой лиге он будет работать, вам сообщат в департаменте судейства и инспектирования, в котором этим занимаются на основании положения. (Евгений БЕЛОУСОВ)