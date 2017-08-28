Андрей Бутенко: "Слова Гончаренко? Поражение ЦСКА отражает уровень мастерства армейцев"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не должен был столь эмоционально реагировать на ошибку судьи в матче 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:1). Напомним, что арбитр засчитал гол после того, как мяч ушел за лицевую линию. Гончаренко заявил, что арбитры вытирают о ЦСКА ноги.

– На мой взгляд, слова Гончаренко выглядят не очень этично, – начал Бутенко. – Все-таки этот эпизод с забитым голом не однозначный и не прозрачный. Мы еще раз посмотрели повтор момента. То, что мяч покидает пределы поля, видно немного по диагонали. У меня возникают сомнения. Если поставить камеру на линию ворот, то, может, мяч и касается линии на полсантиметра. Я не утверждаю, что это так, но может быть и такое. Надо отметить, что всю ситуацию спровоцировал защитник ЦСКА (Виктор Васин. – Прим. "СЭ"), который не смог выбить мяч.

Я помню еще прошлые высказывания Гончаренко, когда после весеннего матча с "Зенитом" он говорил, что судья Егоров не давал командам играть. А то, что два клуба за два тайма на двоих ударили три раза, ни разу не попав в створ, это нормально. И в этом случае мы не говорим о мастерстве игроков, а лишь о том, что арбитр "засушил" матч. В это время параллельно шла встреча между "Краснодаром" и "Спартаком", где использовались абсолютно другие построения. Когда идет красивая игра, арбитру легче ее поддерживать. А вчерашние высказывания тренера ЦСКА, на мой взгляд, не отражают того, что происходило на поле.

Сейчас никто не отрицает, и я в том числе, что мяч вышел за пределы поля, по крайней мере, по тем ракурсам, что нам дает картинка. Но сами игроки ЦСКА за два тайма создали фактически один голевой эпизод и не забили ни одного мяча. Это отражение не работы арбитра, а уровня мастерства футболистов армейцев на данную минуту. Поверьте мне, никто не собирается ни вытирать ноги о ЦСКА, ни издеваться, и никто не собирается специально ошибаться. Стечение обстоятельств привело к роковой ошибке только со стороны ассистента арбитра. А Вилков физически не мог определить, ушел мяч за линию или нет. (Дмитрий СОМОВ)