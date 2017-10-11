Андрей Бутенко: "РФС найдет персонал для тестирования ВАР в Краснодаре"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что союз найдет квалифицированный персонал для тестирования системы видеоповторов. Ранее стало известно, что система ВАР будет опробована в матче 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом".

- Естественно, найдут людей к третьему декабря, когда установят систему. Это будет не официоз, а обычное тестирование системы. Найдут людей или нет, на мой взгляд, вопрос риторический. Я уверен, что Российский футбольный союз совместно с судейским комитетом найдет персонал, - цитирует ТАСС Бутенко. - Скажу вам так: свято место у видеопульта пусто не бывает. А это место со временем станет святым. В свое время у Диего Марадоны была "рука бога", а в ближайшем будущем "божьим местом" станет кресло у данной системы.