Андрей Бутенко: "Натхо не играл рукой в штрафной"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поддержал решение арбитра Виталия Мешкова не назначать пенальти в концовке матча 13-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА (0:1). На 83-й минуте мяч в штрафной армейцев попал в хавбека Бибраса Натхо и мог задеть его руку.

- Натхо получил приличный удар по ребрам. Мы видим у него локоть правой руки, под ним мяч, - сказал Бутенко в эфире программы "Свисток". - Если мяч и коснулся руки, то прошел локоть и сначала попал в тело. Это была не игра рукой. У Мешкова была шикарнейшая позиция, идеальная для данного эпизода.

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА