Андрей Бутенко: "Карасев? О последних решениях комиссии говорить не имею права"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко отметил, что решение о переводе арбитров из одной категории в другую принимает департамент судейства и инспектирования РФС. По его словам, о последних решениях по поводу арбитра Сергея Карасева он говорить не имеет права.
Как ранее сообщал "СЭ", ближайшим летом Карасев может быть понижен в ранге и на какое-то время перестанет обслуживать игры премьер-лиги. В последнее время столичный рефери допустил ряд серьезных ошибок в матчах весенней части чемпионата России, что признала и контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК).
Предположительно, речь идет о трех играх, состоявшихся в период с марта по начало мая: "Терек" – "Уфа", "Томь" –"Оренбург", "Крылья Советов" – "Оренбург".
- Переводит арбитров не судейский комитет, а департамент судейства, - цитирует ТАСС Бутенко. - Так уже перевели Виталия Мешкова в категорию "А". Департамент должен подавать нам списки арбитров, после чего мы действуем. Пока ничего не приходило.
Если арбитр группы "Про" допускает не в первый раз серьезные ошибки, то он может быть переведен в группу "А", которая обслуживает матчи Футбольной национальной лиги. Эти арбитры временно не допускаются к работе на матчах Российской футбольной премьер-лиги. Что касается Карасева, о последних решениях комиссии я не имею права говорить.
Арбитра Карасева переведут в первый дивизион?
Platinum1991
АНДРЕЙ БУТЕНКО: "..ГОВОРИТЬ НЕ ИМЕЮ ПРАВА..." А скандально СУДИТЬ имеете право??? Превратили судейство в коррупционную кормушку для повышения своего материального положения, а на общественное мнение НАПЛЕВАЛИ! Превратили судейство в мафиозную структуру и ВТИХАРЯ творят судейский ПРОИЗВОЛ! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ этих и других оскандалившихся судей!!! Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ! Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ! Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе! Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом! Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров! Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне! Бутенко! Хватит нести АХИНЕЮ! Вам не место в российском судействе! Превратили футбольное судейство в свою частную лавочку для НЕПРАВЕДНОГО обогащения.
12:14