Андрей Бутенко: "Карасев? О последних решениях комиссии говорить не имею права"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко отметил, что решение о переводе арбитров из одной категории в другую принимает департамент судейства и инспектирования РФС. По его словам, о последних решениях по поводу арбитра Сергея Карасева он говорить не имеет права.

Как ранее сообщал "СЭ", ближайшим летом Карасев может быть понижен в ранге и на какое-то время перестанет обслуживать игры премьер-лиги. В последнее время столичный рефери допустил ряд серьезных ошибок в матчах весенней части чемпионата России, что признала и контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК).

Предположительно, речь идет о трех играх, состоявшихся в период с марта по начало мая: "Терек" – "Уфа", "Томь" –"Оренбург", "Крылья Советов" – "Оренбург".

- Переводит арбитров не судейский комитет, а департамент судейства, - цитирует ТАСС Бутенко. - Так уже перевели Виталия Мешкова в категорию "А". Департамент должен подавать нам списки арбитров, после чего мы действуем. Пока ничего не приходило.

Если арбитр группы "Про" допускает не в первый раз серьезные ошибки, то он может быть переведен в группу "А", которая обслуживает матчи Футбольной национальной лиги. Эти арбитры временно не допускаются к работе на матчах Российской футбольной премьер-лиги. Что касается Карасева, о последних решениях комиссии я не имею права говорить.

Арбитра Карасева переведут в первый дивизион?