Андрей Бутенко: "Гола в ворота ЦСКА, на мой взгляд, не было"

Известный российский инспектор Андрей Бутенко согласился с решением арбитра Сергея Иванова не засчитывать гол в ворота ЦСКА в матче чемпионата России против "Ахмата" (3:0).

На 27-й минуте форвард грозненцев Магомед Митришев пробил по воротам Игоря Акинфеева, и капитан армейцев выбил мяч либо с линии ворот, либо уже за ней.

- На мой взгляд, гола не было. Идеального кадра мы не видим, - сказал Бутенко в передаче "Свисток". - Полмяча еще за линией. Я вспоминаю прошлогодний гол "Ахмата" в ворота ЦСКА, когда мяч ушел в аут. Футбольный бог вернул долг.

Чтобы засчитать гол, нужно зрительно ощущать, что мяч пересек линию. Все мгновенно решается, и опыт Сергея Иванова позволил ему принять правильное решение.