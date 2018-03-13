20:28 | Футбол — РФПЛ

Андрей Бутенко: "Гола в ворота ЦСКА, на мой взгляд, не было"

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Известный российский инспектор Андрей Бутенко согласился с решением арбитра Сергея Иванова не засчитывать гол в ворота ЦСКА в матче чемпионата России против "Ахмата" (3:0).

 
Спорный момент в матче 22-го тура чемпионата России &quot;Ахмат&quot; - ЦСКА.А был ли гол "Ахмата"? Откуда выбил мяч Акинфеев?

На 27-й минуте форвард грозненцев Магомед Митришев пробил по воротам Игоря Акинфеева, и капитан армейцев выбил мяч либо с линии ворот, либо уже за ней.

- На мой взгляд, гола не было. Идеального кадра мы не видим, - сказал Бутенко в передаче "Свисток". - Полмяча еще за линией. Я вспоминаю прошлогодний гол "Ахмата" в ворота ЦСКА, когда мяч ушел в аут. Футбольный бог вернул долг.

Чтобы засчитать гол, нужно зрительно ощущать, что мяч пересек линию. Все мгновенно решается, и опыт Сергея Иванова позволил ему принять правильное решение.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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wako53

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

21:19

resifi

Абсолютно согласен,гола не было! Судья прав!

20:43

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