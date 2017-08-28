Андрей Бутенко: "Гол в ворота ЦСКА? Нужны камеры вдоль боковых линий, а также на линии ворот"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в интервью "СЭ" отметил, что система видеоповторов помогла бы избежать ошибки в матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ахмат" (0:1). Напомним, что арбитр засчитал гол после того, как мяч ушел за лицевую линию.

– Он находился с другой стороны ворот, смотрел через две штанги. Я не могу утверждать, в какой он позиции находился. ФИФА призывают ассистентов рефери и главных арбитров: если вы не уверены в том, что надо фиксировать нарушение или поднимать флаг об офсайде, то не делайте этого. Все отдается в пользу атаки. В данное мгновение ассистент был уверен, что мяч не покинул пределы поля. Чтобы понять, что видел линейный, надо встать на то место, где он находился.

– В этом случае опять встает вопрос о введении видеоповторов.

– Я согласен, что в данном случае видеоповторы могут разрешить ситуацию. Но они должны давать абсолютно объективную оценку. Значит, видеоповтор должен быть с той линии, где находится мяч. Я не против введения этих инноваций. Нужны камеры вдоль боковых линий, а также на линии ворот.

Я не хочу оправдать ассистента. Я больше склоняюсь к тому, что он ошибся. Но мы стараемся воспитывать в судьях психологическую устойчивость, смелость в принятии решений. У ЦСКА было 45 минут в их распоряжении. А потом Гончаренко говорит, что команда "Ахмат" ставит так называемый автобус, защищаясь девятью игроками, – судьи никак не влияют на это. А как может арбитр влиять на выбранную тактику? Выгонять их из штрафной? Вот вы можете доказать, свело ли у человека ногу или он симулирует? (Дмитрий СОМОВ)