20:09 | Футбол — РФПЛ

Андрей Бутенко: "Эпизод в матче "Уфа" - "СКА-Хабаровск" - "телевизионный" пенальти, для VAR"


Бывший председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко объяснил, почему арбитр Владислав Безбородов не назначил пенальти в матче 28-го тура чемпионата России "Уфа" - "СКА-Хабаровск" (1:0). На 86-й минуте судья не увидел игру рукой со стороны защитника хозяев Алексея Никитина.

- Влад хорошо работал до 86-й минуты, - сказал Бутенко в эфире передачи "Свисток". - Никаких вопросов к нему не было. Если посмотреть картинку, никто не скажет, что там вообще было. Этот 11-метровый удар - "телевизионный" пенальти, для VAR. Методически правильная позиция судьи не дала возможности увидеть игру рукой. Левую руку за телом невозможно было увидеть.

Кто-то может спросить: а что делал ассистент? Ассистент делал свою работу, тут он вообще ни при чем. Когда мы разбирали эпизод, Влад согласился, что это рука и карточка. 

Уфа - СКА-Хабаровск

Арбитр не назначил пенальти в ворота "Уфы" //
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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