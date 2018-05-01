Андрей Бутенко: "Эпизод в матче "Уфа" - "СКА-Хабаровск" - "телевизионный" пенальти, для VAR"

Бывший председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко объяснил, почему арбитр Владислав Безбородов не назначил пенальти в матче 28-го тура чемпионата России "Уфа" - "СКА-Хабаровск" (1:0). На 86-й минуте судья не увидел игру рукой со стороны защитника хозяев Алексея Никитина.

- Влад хорошо работал до 86-й минуты, - сказал Бутенко в эфире передачи "Свисток". - Никаких вопросов к нему не было. Если посмотреть картинку, никто не скажет, что там вообще было. Этот 11-метровый удар - "телевизионный" пенальти, для VAR. Методически правильная позиция судьи не дала возможности увидеть игру рукой. Левую руку за телом невозможно было увидеть.

Кто-то может спросить: а что делал ассистент? Ассистент делал свою работу, тут он вообще ни при чем. Когда мы разбирали эпизод, Влад согласился, что это рука и карточка.

Арбитр не назначил пенальти в ворота "Уфы" //

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