Андрей Бутенко: "Арбитр мог не увидеть эпизод с Вернблумом, но это его не оправдывает"

Заместитель председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко выразил мнение, что главный судья матча 15-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Рубином" (0:0) мог не увидеть эпизода, в котором полузащитник армейцев Понтус Вернблум попал локтем в лицо Серхио Санчеса. По его словам, это не оправдывает рефери, который не наказал шведского хавбека.

– Подобные эпизоды всегда достаточно сложны для восприятия арбитром. Это ни в коем случае не оправдание, – приводит "Р-Спорт" слова Бутенко. – Но Вернблум задел соперника дальней от арбитра рукой, которая была за телом. Насколько сконцентрированным был контакт, на мой взгляд, арбитр ни физически, ни интуитивно определить не может. А всегда было правило, если судья как следует не видит эпизод, он не имеет права принимать решение об остановке игры. Данная ситуация хорошо смотрится из-за линии ворот, но там судей нет.

КДК РФС направит запрос по "делу Вернблума" в Контрольно-квалификационную комиссию