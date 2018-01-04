Андрей Будогосский: "Задача - получили блок, "дееспособных" судей для использования в большинстве матчей"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что арбитры провели первую часть сезона-2017/18 на достаточно хорошем уровне. По его словам, судейский комитет рассчитывает рейтинг российских рефери по итогам прошлого года.

-Если говорить об общем впечатлении от работы судей, в целом они отработали на достаточно хорошем уровне, - цитирует ТАСС Будогосского. - Хотя не буду скрывать, что ноябрь у нас сложился неудачным, мы допустили непривычно много ошибок. Сейчас очень важно разобраться, почему это произошло. Предполагаю, что одной из причин стала усталость арбитров - причем не физическая, а психологическая, которая накапливается от матча к матчу.

Сейчас перед нами стоит задача, чтобы мы получили блок, в кавычках, "дееспособных" судей хорошего уровня, которых мы могли бы использовать в большинстве наших матчей. Понятно, что, как в каждой любой футбольной команде есть лидеры, так и у нас есть топовые судьи, которые надежно и хорошо проводят свои игры. Мы доверяем им наиболее сложные соревнования и хотим, чтобы молодые судьи подтянулись к этому же уровню.

Для нас очень важно посмотреть, кто и как отработал сезон, и рейтинг дает возможность подвести такие итоги. Мы хотим, чтобы это была действующая модель. В него мы не просто включаем средний балл оценок судейства, там есть такие показатели, как коэффициент надежности арбитра. За каждую позитивно проведенную игру судья получает определенный коэффициент. Плюс в рейтинге учитывается выполнение нормативов по физической подготовке, теории и так далее. Рейтинг носит сейчас экспериментальный характер, мы его предложили в конце 2016 года, а судейский комитет предложил прогнать его по всем судьям, чтобы увидеть, как он работает.

Лучший арбитр у нас определяется в конце сезона. Из рейтинга за 2017 год у нас будут какие-то показатели для предоставления их исполкому РФС в конце сезона-2017/18. Сейчас рейтинг носит внутренний характер, он касается наших структур и является показателем, кто и чего добился.

Отметим, что по итогам сезона-2016/17 лучшим российским арбитром стал Владислав Безбородов.