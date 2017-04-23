Андрей Будогосский: "Вынужден согласиться с мнением Семина и Геркуса – Иванов допустил ошибки"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал решения арбитра Сергея Иванова в матче "Локомотив" – "Амкар" (3:3).

Арбитр Иванов по ходу матча, когда счет стал 3:1 в пользу железнодорожников, назначил пенальти в ворота пермяков (и счет стал 3:2), а затем засчитал гол гостей, забитый, по всей видимости, из "вне игры".

– С глубоким сожалением вынужден согласиться со мнением Юрия Павловича Семина и Ильи Геркуса – в этом матче были допущены ошибки, – говорит Будогосский. – Оценку им даст контрольно-квалификационная комиссия. Далее мы будем действовать в правовом поле. Если ошибки арбитра подтвердит комиссия, в соответствии с нашими нормативными документами судья может оказаться на лавке в течение определенного количества туров. На что наработал – то и получил, это наш принцип.

– Есть информация, что Иванов принес "Локомотиву" извинения. Верно ли это?

– Могу сказать больше – мне звонил Юрий Павлович Семин и высказывал свои замечания. Абсолютно нормальный диалог. Претензии со стороны Семина являются обоснованными, о чем я ему и сказал. (Сергей ЕГОРОВ)