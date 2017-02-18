Андрей Будогосский: "Всем приехавшим на сбор РФПЛ судьям сказали, что они кандидаты"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что обслуживанием матчей премьер-лиги будут заниматься 20 - 22 главных судьи. Также Будогосский пояснил принципы назначения на матчи.

– Сколько главных судей будет обслуживать матчи РФПЛ? Я думаю, что мы выйдем на 20 - 22 человека, – цитирует "Р-Спорт" Будогосского. – Судейский состав, в принципе, сформирован, но пока не хотел бы называть фамилии. Сейчас у нас на сборе РФПЛ находится 60 человек, мы взяли ряд судей, которые работали в ФНЛ: Тимура Арсламбекова, Олега Соколова, Николая Волошина. Мы возвратили на просмотр для судейства в РФПЛ Николая Еремина, которому незаслуженно не давали дороги вернуться в премьер-лигу.

Но отмечу, что эти судьи у нас на просмотре. Окончательно решать будем позднее, после чего выдвинем список на исполком или бюро исполкома РФС. Но еще раз отмечу, что мы всем приехавшим на сбор РФПЛ судьям сказали, что они кандидаты.

Во-первых, это назначение на месяц, где судья знает, в каком туре ему работать, но не знает, с какими командами. Это делается для того, чтобы судья мог спланировать свой быт и подготовку. Во-вторых, это делается для того, чтобы оптимально использовать финансирование на транспорт. А за 7 - 9 дней судья будет знать, на какую игру он летит. Ни один судья не будет обслуживать матчи четыре тура подряд.