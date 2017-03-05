Андрей Будогосский: "Видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что в матче 18-го тура премьер-лиги "Оренбург" – "Арсенал" (3:0) арбитр верно назначил пенальти.

– Как прокомментируете момент, приведший к назначению пенальти в ворота гостей в матче "Оренбург" – "Арсенал"?

– Мое мнение основано на фактах, о которых меня информировал инспектор матча Алексей Спирин. Он использовал видеозапись основного вещателя, которая подтвердила абсолютную обоснованность решения арбитра Сельдякова назначить одиннадцатиметровый удар. (Сергей ЕГОРОВ)

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