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Андрей Будогосский: "Видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал"

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Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что в матче 18-го тура премьер-лиги "Оренбург""Арсенал" (3:0) арбитр верно назначил пенальти.

– Как прокомментируете момент, приведший к назначению пенальти в ворота гостей в матче "Оренбург" – "Арсенал"?

– Мое мнение основано на фактах, о которых меня информировал инспектор матча Алексей Спирин. Он использовал видеозапись основного вещателя, которая подтвердила абсолютную обоснованность решения арбитра Сельдякова назначить одиннадцатиметровый удар. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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