Андрей Будогосский: "Видеоповторы - это инородное для футбола тело"

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский высказался против введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах чемпионата страны. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России, будет использована система видеопомощи арбитрам.
– Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими "прибамбасами". На мой взгляд это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело, – цитирует ТАСС Будогосского. – Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть–семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения – поддерживать судью, или нет.
Я был в комфортной обстановке, мог попросить укрупнить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается.
Эта техника позволяет определить, был ли мяч в воротах, или нет. Но это дорогая система. Если она будет установлена на Кубке конфедераций, то останется и в чемпионате России.
баламошка
Бла-бла. Такое же инородное тело, каким они были в своё время и в хоккее и в теннисе и так далее. А сейчас попробуй их там отмени-мясорубка начнётся. Мужик Уилльямс сразу потасовку с Машкой Шуруповой затеет. Пи.Си. Слова Будогосского - слова ретрограда или вора.
12:17
Вопреки
Я валяюсь... и это говорит глава судейского корпуса, задача которого обеспечить чистоту арбитража ??? Видиоповторы исключат предвзятое судейство в пользу адм. ресурсных клубов столичных (московских и питерского) и Чечни, а этот господин хочет чтобы все было по-старому и ОН с судейско-инспекторской комиссией был последней инстанцией... Которая НИКОГДА не пойдет против РЕШАЛ гинеровских, федуновских и зенитовских !!! А-У, господин МУТКО - подайте голос, когда уже в нашем футболе будет ЧЕСТНЫЙ футбол, за который Вы так часто ратуете ? Интересно, да - Европа считает, что это шаг вперед, исключающий кабинетное распределение мест на пьедестале, а наш РФС умнее и честнее всех ??? Позорники
12:17
Меркатор
Для Будогосского честь мундира важнее чистоты игры. Его обычный ответ на критику: "А ты возьми свисток и сам посуди!"
12:09
Мастер_Шифу
Как и пена для бритья. Все верно у нас свой путь. Это пусть буржую спреями пользуются и всякие умные системы определения гола ставят....а мы будем жить в позапрошлом веке, любить футбол в первозданном виде)))
11:51
Leonsio_
100 лет назад и вратарей не было. Вратари - инороднье тело.
11:38
Пряслин
Ай-яй-яй! Дефицит времени? Ну так давно уже пора считать чистое игровое время (как в других игровых командных видах спорта), чтобы не было затяжек времени и прочего негатива. 21 век на дворе, кто или что мешает этому?..
11:37
Vladimir Semenovich
Инородное тело - это Будогосский.
11:33