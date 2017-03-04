Андрей Будогосский: "Видеоповторы - это инородное для футбола тело"

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский высказался против введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах чемпионата страны. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России, будет использована система видеопомощи арбитрам.

– Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими "прибамбасами". На мой взгляд это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело, – цитирует ТАСС Будогосского. – Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть–семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения – поддерживать судью, или нет.

Я был в комфортной обстановке, мог попросить укрупнить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается.

Эта техника позволяет определить, был ли мяч в воротах, или нет. Но это дорогая система. Если она будет установлена на Кубке конфедераций, то останется и в чемпионате России.