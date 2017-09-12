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00:55 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" отметил, что доверяет арбитрам матча 9-го тура чемпионата России "Тосно" - "Анжи" (2:2), которые засчитали гол Олега Данченко. Непосредственно перед голом мяч, скорее всего, покинул пределы поля.

– Получила ли развитие ситуация с эпизодом в матче "Тосно" – "Анжи" – речь идет о моменте, когда мяч, возможно, вышел за линию ворот?

– Видеофрагмент никоим образом не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля. Ситуация не может получить никакого развития, потому что позиции судей и инспектора полностью совпадают. У меня нет никаких оснований не доверять мнению этих людей. Доверяю решению арбитров и профессиональному анализу ситуации инспектором. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

взятки прежде всего, молодцы!

01:15

Flamenco

Бу -га-га... некомпетентен этот осел

01:12