Андрей Будогосский: "В сложной игре Турбин принял ряд очень правильных решений"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче 11-го тура премьер-лиги "Урал" - "Тосно" (3:1). По его словам, информация о включении этого арбитра в список судей, которые будут допущены до работы на играх под эгидой ФИФА, является провокацией. Будогосский подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться не ранее 4 октября.

- В этой игре, очень трудной с очки зрения судейства, арбитр принял целый ряд очень правильных решений, - заявил Будогосский. - Безусловно, есть дискуссионные моменты, которые мы еще раз посмотрим и которые, наверное, будут вынесены на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии. Она и должна определить, насколько судья был прав.

- Как прокомментируете информацию о том, что Турбин может быть включен в список кандидатов на обслуживание международных матчей?

- Эта информация является провокацией, направленной против судейства и против позиции РФС. Список судей ФИФА будет обсуждаться не ранее, чем 4 октября. Этот вопрос пока не обсуждался и не будет обсуждаться до этой даты. Все остальное – вымысел. (Сергей ЕГОРОВ)