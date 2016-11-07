Андрей Будогосский: "В матче между ЦСКА и "Амкаром" были определенные проблемы"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что работа арбитров в матче 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Амкаром" (2:2) будет рассмотрена в среду на заседании контрольно-квалификационной комиссии. Он также отметил, что давать официальное заключение о работе судейской бригады до решения комиссии было бы некорректно.

– Как вы знаете, у нас создана специальная контрольно-квалификационная комиссия, – приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. – Подобные матчи она будет рассматривать на своем заседании. Поэтому, согласитесь, мне некорректно до решения комиссии давать какое-то официальное заключение.

Я был на игре, там есть определенные проблемы. Но мне хочется, чтобы сначала вынесла свой вердикт комиссия, заседание которой ориентировочно пройдет в среду. Только после комиссии мы с вами сможем что-либо комментировать, может быть, даже в расширенном формате.

Напомним, что инспектор матча Александр Колобаев не согласился с вердиктами арбитров в трех эпизодах встречи и намерен выставить Владимиру Сельдякову и его первому ассистенту Дмитрию Березневу неудовлетворительные оценки.

Инспектор не согласен с тремя решениями судей в матче ЦСКА – "Амкар"