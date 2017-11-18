Андрей Будогосский: "В Хабаровске все по плану"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с проведением матча 17 тура премьер-лиги "СКА-Хабаровск" – ЦСКА.
– Как прокомментируете ситуацию в Хабаровске?
– А какая там ситуация? Она абсолютно нормальная с точки зрения правил игры, норм ФИФА и УЕФА, учитывая и условия проведения матча при минусовой температуре. Сейчас в Хабаровске минус 13, идет подготовка к игре, никаких предпосылок – пока, на сегодняшний момент – для принятия кардинальных решений нет. Все по плану. Вчера с судьей и инспектором мы проговаривали возможные варианты. Никаких тревог о том, что матч не может быть проведен, нет. Погода имеет свои особенности, но футбольный бог повернется к нам лицом, и матч проведем в соответствии со всеми правилами и нормативными документами.
– Какие проговаривали сценарии?
– Это сделано заранее – чтобы понимать, что и как делать в соответствии с инструкциями, требованиями и регламентами. Есть определенный порядок действий арбитра и инспектора, мы согласовали различные варианты развития событий. Матч молодежного первенства проведен без эксцессов.
– Условно, если будет минус 20, то матч может быть отменен?
– Если будет минус 20, будет, естественно, принято какое-то решение. Но я не хотел бы думать об игре в сослагательном наклонении. У нас – у судей и инспектора – есть определенная программа действий. (Сергей ЕГОРОВ)
Матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА начнется сегодня в 12.00 по московскому времени (в 19.00 по местному). Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" – ЦСКА.
marksan
Очередной перл от Будогосского: – А какая там ситуация? Она абсолютно нормальная с точки зрения правил игры, норм ФИФА и УЕФА, учитывая и условия проведения матча при минусовой температуре. Сейчас в Хабаровске минус 13, идет подготовка к игре! Наглая ложь!!! Сколько можно врать, господин Блатной? По сведениям метео Хабаровска на 18-22 местного времени температура составляет минус 15 градусов Цельсия? (у Будогосского своя метео?). А дальше самое главное - ощущение температуры при повышенной влажности в Хабаровске - МИНУС 24 ГРАДУСА Цельсия! Если этому отставному МЧСнику не понятно, то тогда мне понятно, какие в МЧС трудятся кадры!
11:57