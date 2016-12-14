Андрей Будогосский: "У меня есть пятая колонна. После исполкома РФС я назову имена"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что у него есть ряд недоброжелателей. По его словам, после заседания исполкома РФС он назовет эти имена.

- Могу вам сказать: у меня есть сегодня пятая колонна, - заявил Будогосский. - Не оппозиция, потому что оппозиция – нормальные люди, которые хотят что-то сделать лучше, просто у них есть другое мнение.

– А кто сегодня пятая колонна?

– Давайте мы пока дождемся исполкома РФС, и потом я персонально назову эти имена. Это люди, которые по разным причинам ничего в судействе не сделали. Не создали. Но им не нравится то, что раньше они могли судейством управлять по понятиям. Это некоторые федерации футбола межрегионального уровня. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского