10:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "У меня есть пятая колонна. После исполкома РФС я назову имена"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что у него есть ряд недоброжелателей. По его словам, после заседания исполкома РФС он назовет эти имена.

- Могу вам сказать: у меня есть сегодня пятая колонна, - заявил Будогосский. - Не оппозиция, потому что оппозиция – нормальные люди, которые хотят что-то сделать лучше, просто у них есть другое мнение.

– А кто сегодня пятая колонна?

– Давайте мы пока дождемся исполкома РФС, и потом я персонально назову эти имена. Это люди, которые по разным причинам ничего в судействе не сделали. Не создали. Но им не нравится то, что раньше они могли судейством управлять по понятиям. Это некоторые федерации футбола межрегионального уровня. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского

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