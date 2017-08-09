Андрей Будогосский: "Турбин отправляется в первую лигу, Николаеву будет снижено количество назначений"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал решения контрольно-квалификационной комиссии, которая состоялась вчера.
По ее итогам признаны ошибки арбитра Евгения Турбина в матче "Динамо" – "Амкар" во встрече 4-го тура. Кроме того, комиссия признала, что рефери Алексей Николаев неправильно назначил пенальти в ворота гостей в матче "Краснодар" – "Урал" из того же, 4-го тура.
– Подтверждены ошибки Турбина, он отправляется работать в первый дивизион, – говорит Будогосский. – Подтверждена ошибка Николаева в назначении одиннадцатиметрового удара в ворота "Урала" – ему будет снижено количество назначений, но Алексей продолжит работать в матчах РФПЛ.
– Не думали над кандидатурой Николаева на дерби ЦСКА – "Спартак"?
– Это не последнее дерби в истории. Если Николаев будет находиться в соответствующей форме и готовности, вполне сможет работать на этих матчах. Здесь же было оперативное назначение и управление этой ситуацией. (Сергей ЕГОРОВ)
- Амкар
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Евгений Турбин
- Алексей Николаев (судья)
- Андрей Будогосский
Вопреки
Смешно и грустно - сначала назначают арбитров на следующий тур, а потом рассматривают на комиссии... Циркачи !!! Нормально, да ? Получивший двойку Николаев, нарисовавший странный пеналь и спасший "Краснодар" от поражения по велению совести (???), уже назначен на матч пострадавшего от ЦСКА и Локомотива, хабаровского СКА с "Рубином" - и что теперь, казанцам ждать реабилитации судейского корпуса и придуманного пеналя уже в ворота Бердыевской банды в выходные ??? А-У, господа МУТКО и Будогосский - где честный чемпионат, о котором вы нам так часто говорите ??? Почему столичным адм. ресурсникам (ЦСКА, Зениту, Спартаку, Локомотиву) и денежному мешку (Краснодару) откровенно арбитры помогают в матчах с командами, не имеющими "крыши" в Москве и Питере, а "Рубину" на питерском мемориале долгостроя придумывают "голевой" офсайд у Азмуна, лишив победы, а у "Локомотива" не удаляют защитника за снос игрока гостей толчком в грудь, а потом придумывают голевой штрафной на Миранчуке, решивший исход встречи с тем же СКА ??? Теперь Николаев обязан будет исправлять косяки свои и дружбанов в Хабаровске в ущерб казанским..??? Вот болото.
14:20