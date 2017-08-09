Андрей Будогосский: "Турбин отправляется в первую лигу, Николаеву будет снижено количество назначений"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал решения контрольно-квалификационной комиссии, которая состоялась вчера.

По ее итогам признаны ошибки арбитра Евгения Турбина в матче "Динамо" – "Амкар" во встрече 4-го тура. Кроме того, комиссия признала, что рефери Алексей Николаев неправильно назначил пенальти в ворота гостей в матче "Краснодар" – "Урал" из того же, 4-го тура.

– Подтверждены ошибки Турбина, он отправляется работать в первый дивизион, – говорит Будогосский. – Подтверждена ошибка Николаева в назначении одиннадцатиметрового удара в ворота "Урала" – ему будет снижено количество назначений, но Алексей продолжит работать в матчах РФПЛ.

– Не думали над кандидатурой Николаева на дерби ЦСКА – "Спартак"?

– Это не последнее дерби в истории. Если Николаев будет находиться в соответствующей форме и готовности, вполне сможет работать на этих матчах. Здесь же было оперативное назначение и управление этой ситуацией. (Сергей ЕГОРОВ)